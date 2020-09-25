Обновлён список стран “красной зоны” (ДОКУМЕНТ)

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило сегодня список стран, по возвращении из которых в Молдову требуется соблюдение режима самоизоляции. Документ охватывает 62 государства и вступает в силу с 28 сентября.

Лица, въезжающие на территорию Молдовы из этих стран, определённых как подверженных повышенному риску передачи COVID-19, должны будут заполнить эпидемиологические карточки и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Лица, прибывшие из стран, которых нет в данном списке, освобождаются от карантина.

Список обновляется каждые 14 дней в пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.

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