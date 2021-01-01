Обновлён список стран “красной зоны” (ДОКУМЕНТ)

Обновлён список стран “красной зоны” (ДОКУМЕНТ)

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило сегодня список стран, по возвращении из которых в Молдову требуется соблюдение режима самоизоляции. Документ охватывает 26 государств и будет действовать ближайшие две недели, начиная с понедельника. 

Лица, въезжающие на территорию Молдовы из этих стран, определенных как подверженных повышенному риску передачи COVID-19, должны будут заполнить эпидемиологические карточки и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Лица, прибывшие из стран “зелёной зоны”, которых нет в данном списке, освобождаются от обязательного карантина.

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