Обновлён список “красных” стран, по приезде из которых требуется карантин (ДОКУМЕНТ)

Обновлён список “красных” стран, по приезде из которых требуется карантин (ДОКУМЕНТ)

Министерство здравоохранения обновило список “красных” стран, по приезде из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. В него вошли 72 государства, включая Грецию, Испанию, Италию, Турцию и Россию.  

Документ вступит в силу в понедельник, 9 августа, и будет действовать до конца следующей недели.

От карантина освобождаются: вакцинированные граждане (обе дозы прививки), те, у кого есть справка о наличии антител, дети до 6 лет, дети от 6 до 18 лет при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда.

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