Обновлён список “красных” стран, по приезде из которых требуется карантин (ДОКУМЕНТ)

0

Министерство здравоохранения обновило список “красных” стран, по приезде из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. В него вошли 72 государства, включая Грецию, Испанию, Италию, Турцию и Россию.

Документ вступит в силу в понедельник, 9 августа, и будет действовать до конца следующей недели.

От карантина освобождаются: вакцинированные граждане (обе дозы прививки), те, у кого есть справка о наличии антител, дети до 6 лет, дети от 6 до 18 лет при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.