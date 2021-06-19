Обновлены правила въезда в другие страны для граждан Молдовы

0

Министерство иностранных дел и европейской интеграции выпустило обновлённый документ, содержащий информацию о правилах въезда граждан Молдовы на территорию других государств в контексте пандемии COVID-19.



Так, для въезда в Украину, где до 31 августа будет действовать адаптивный карантин, необходим ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа, или сертификат о полной вакцинации (две дозы) одним из одобренных ВОЗ препаратов. Кроме того, нужна медицинская страховка, которая сможет покрыть возможное лечение от COVID-19 и/или затраты на карантин.

Для въезда в Болгарию нужно предъявить или сертификат о полной вакцинации, при этом с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа, или справку об антителах (для переболевших), сделанную не ранее, чем за 48 часов.

В Хорватию можно поехать с ПЦР-тестом или с сертификатом о вакцинации. В то же время молдаване, которые переболели коронавирусом за последние 180 дней и у которых есть справка о выздоровлении, могут поехать в эту страну и получив всего одну дозу вакцины от коронавируса. Карантин для таких путешественников не устанавливается.

Правила въезда в другие страны опубликованы в представленном ниже документе:

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.