Обновлены правила въезда граждан РМ в другие страны

0

Министерство иностранных дел и европейской интеграции обновило правила въезда граждан Республики Молдова в другие страны.

Информация содержится в опубликованном на сайте документе.

По всем вопросам, связанным с въездом в другие государства, можно обращаться в колл-центр по номерам: 0 800 909 90 или 022 23 20 02. Звонок бесплатный для любого населённого пункта страны. Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

В другое время можно отправить сообщение на электронный адрес call.center@mfa.gov.md или на страницу МИДЕИ в Facebook.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.