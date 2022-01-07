Обновлены правила въезда граждан РМ в другие страны

Обновлены правила въезда граждан РМ в другие страны

Министерство иностранных дел и европейской интеграции обновило правила въезда граждан Республики Молдова в другие страны. 

Информация содержится в опубликованном на сайте документе.

По всем вопросам, связанным с въездом в другие государства, можно обращаться в колл-центр по номерам: 0 800 909 90 или 022 23 20 02. Звонок бесплатный для любого населённого пункта страны. Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

В другое время можно отправить сообщение на электронный адрес call.center@mfa.gov.md или на страницу МИДЕИ в Facebook.

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