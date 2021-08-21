Обновлены правила въезда граждан Молдовы в другие страны (ДОКУМЕНТ)

Министерство иностранных дел и европейской интеграции обновило правила въезда граждан РМ в другие страны в контексте пандемии коронавируса.
Подробнее ознакомиться с нововведениями можно в представленном ниже документе:
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170 страниц – у вас все норм с головой, кукуха не поехала? Это всё изменилось? Наверное, если зомби нападут на нас – и то меньше писанины будет..
Ну а че, так как обычно легче бабло стричь!!