Обновлены правила въезда граждан Молдовы в другие страны (ДОКУМЕНТ)

Обновлены правила въезда граждан Молдовы в другие страны (ДОКУМЕНТ)

Министерство иностранных дел и европейской интеграции обновило правила въезда граждан РМ в другие страны в контексте пандемии коронавируса. 

Подробнее ознакомиться с нововведениями можно в представленном ниже документе:

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Комментарии (1)

  1. 170 страниц – у вас все норм с головой, кукуха не поехала? Это всё изменилось? Наверное, если зомби нападут на нас – и то меньше писанины будет..
    Ну а че, так как обычно легче бабло стричь!!

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