Обновлены правила въезда граждан Молдовы в другие страны (ДОКУМЕНТ)

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции обновило правила въезда граждан РМ в другие страны в контексте пандемии коронавируса.

Подробнее ознакомиться с нововведениями можно в представленном ниже документе:

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