Обновлены правила въезда граждан Молдовы в другие страны

Правила въезда для граждан Молдовы, отправляющихся в Румынию, не изменились. Соседняя страна не требует электронный ковид-сертификат, карантин также более не применяется. Не нужно более и заполнять формуляр о местонахождении пребывающих.

Связанные с коронавирусом ограничения были отменены и в Австрии. Путешественникам больше не нужно предъявлять доказательства вакцинации, выздоровления или отрицательный тест на ковид, за исключением тех, кто пребывает из стран с повышенными эпидемиологическими рисками, однако таких государств на данный момент.

Бельгия также отменила ограничения на въезд. Электронный ковид-сертификат больше не запрашивают и карантин более не действует.

С правилами, действующими в других странах, можно ознакомиться в документе ниже:

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