Обнаружено тело подростка, утонувшего месяц назад в Днестре

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Труп прибило к берегу в районе Бендерского речного порта.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, после процедуры опознания выяснилось, что тело принадлежит Тешкуряну Дмитрию 2003 года рождения, который числился без вести пропавшим. Чуть меньше месяца назад в Бендерах, недалеко от городского пляжа, он залез в реку и пропал. Поисковые мероприятия водолазов-спасателей тогда результатов не дали.

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