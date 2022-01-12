Обнаружено антитело, от которого не может уклониться коронавирус

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Американские учёные обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения широкого спектра сарбековирусов – семейства вирусов, которое включает COVID-19 и его штаммы, пишет портал Medical Xpress.

Антитело нейтрализует SARS-CoV-2, варианты SARS-CoV-2 и другие сарбековирусы, защищает от инфекции в исследованиях на животных и, вероятно, способно препятствовать попыткам вируса избежать его путём мутации, — говорится в статье.

В ходе эксперимента с помощью антитела S2K146 в определённых концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в лёгких. Уточняется, что S2K146 было выделено из В-клеток выздоровевшего от коронавируса пациента, передаёт gazeta.ru.

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