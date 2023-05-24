Обнаружена связь между витамином D и психическими проблемами у детей

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Финские ученые обнаружили связь между витамином D и психическими проблемами у детей. Оказалось, что высокие дозировки вещества могут предотвратить проблемы с ментальным здоровьем в будущем. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работе приняли участие 346 детей в возрасте от двух недель до двух лет. Участников разделили на две группы, одна из них получала ежедневную стандартную дозу в десять микрограммов, а другая — утроенное количество витамина D3 (30 микрограммов), передает lenta.ru.

Когда испытуемым исполнилось от шести до восьми лет, их оценили на предмет наличия психиатрических симптомов с помощью опросника, который попросили заполнить родителей. Авторы пришли к выводу, что ежедневный прием витамина D3 сверх стандартной дозы снижает риск психических проблем в школьном возрасте. То есть у детей, получавших более высокую дозу, реже фиксировалось подавленное настроение, тревога и замкнутое поведение.

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