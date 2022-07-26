Обнаружена причина загадочной вспышки гепатита у детей

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Британские эксперты обнаружили возможную причину, по которой у многих маленьких детей по всему миру ни с того ни с сего начались необъяснимые проблемы с печенью.

Как показало проведённое специалистами исследование, два распространённых вируса гепатита, практически не напоминавшие о себе на всём протяжении пандемии коронавируса, “вернулись” после снятия введенных в большинстве стран строжайших ограничительных мер и начали активно распространяться в детских учреждениях, пользуясь ослабленным за время изоляции иммунитетом. В результате гепатитом заболели уже более 1000 детей из 35 стран, причём многие из маленьких пациентов – в возрасте до пяти лет. У некоторых из них инфекция протекала настолько тяжело, что единственным способом спасти ребенка была пересадка повреждённого органа. В одной Великобритании подобных случаев трансплантации печени насчитывается уже 12, передаёт bbc.com.

Две группы исследователей, из Лондона и Глазго, пришли к выводу, что многие дети, в течение двух лет практически не контактировавшие со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, позже обычного столкнулись с двумя инфекциями, иммунитет к которым обычно развивается еще в младенческом возрасте:

• аденовирус, вызывающий простуду и расстройство желудка; • аденоассоциированный вирус серотипа 2 (AAV2), который обычно не вызывает заболевания сам по себе, поскольку его размножение в клетках происходит только при условии одновременного заражения “вспомогательным” аденовирусом.

По мнению ученых, это может быть объяснением, почему у некоторых детей начались редкие осложнения со стороны печени. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.