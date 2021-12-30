Обнаружена неожиданная связь между COVID-19 и алкоголем

0

Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) заявила о неожиданной взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков.

Учёные рассматривали факторы, которые, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет, пишет ria.ru.

Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтверждённой коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым, — пишут авторы работы.

При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.