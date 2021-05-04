Обнародовано общее количество избирателей в Молдове, которые смогут проголосовать на досрочных выборах

Обнародовано общее количество избирателей в Молдове, которые смогут проголосовать на досрочных выборах

Общее количество избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре по состоянию на 4 мая 2021 года, составляет 3 282 783. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия.

2 787 752 граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам II уровня. По данным ЦИК, разницу составляют лица, у которых есть гражданство Республики Молдова, но нет временной регистрации или постоянной прописки по месту жительства. Это в том числе эмигрировавшие за границу граждане (236 744 человека) и граждане с правом голоса, зарегистрированные в административно-территориальных единицах левого берега Днестра, которые временно находятся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (258 287).

Ознакомиться со списком можно здесь.

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