Обнародована программа мероприятий по случаю Дня города (ДОКУМЕНТ)

Обнародована программа мероприятий по случаю Дня города (ДОКУМЕНТ)

Примария муниципия Кишинёв опубликовала программу мероприятий по случаю Дня города, отмечаемого завтра, 14 октября.  

08.00 – 08.30: возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре; 

08.00 – 10.00: литургия в Кафедральном соборе; 

10.00 – 11.00: открытие праздника. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1;

11.00 – 18.00: выставка “TEZAUR FOLCLORIC” в сквере Кафедрального собора; 

12.00 – 13.00: панорамная экскурсия, Музей истории; 

16.00 – 17.30: музыкально-литературное мероприятие “Мой белый город”, парк Штефана чел Маре. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 2;

16.00 – 17.30: музыкально-литературное мероприятие “Пожелание для Кишинева”, пешеходная улица. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1;

16.30 – 18.00: музыкально-литературное мероприятие “Живи, Кишинев!”, сквер Кафедрального собора. Прямая трансляция на Privesc.eu;

17.30 – 19.00: музыкально-литературное мероприятие “Мысли для и о Кишиневе”, парк Штефана чел Маре. Прямая трансляция на Privesc.eu;

17.30 – 19.00: музыкально-литературное мероприятие “Кишинев, мой город”, парк “Валя Морилор”. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1;

19.00 – 20.30: музыкально-литературное мероприятие “Приветствую тебя, Кишинев!”, парк “Алунелул”. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1;

19.00 – 20.30: музыкально-литературное мероприятие “Кишинев – город для молодежи”, парк “Валя Морилор”. Прямая трансляция на Privesc.eu;

19.00 – 20.30: музыкально-литературное мероприятие “О Кишиневе”, парк “Долина роз”. Прямая трансляция на Privesc.eu;

20.00 – 21.30: музыкально-литературное мероприятие “Вечерний Кишинев”, парк “Ла извор”. Прямая трансляция на Privesc.eu; 

20.00 – 21.30: музыкально-литературное мероприятие “Кишинев – дом наших сердец”, аллея Мирча чел Батрын. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1. 

Праздничные мероприятия пройдут и в секторах столицы:  

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