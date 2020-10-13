Обнародована программа мероприятий по случаю Дня города (ДОКУМЕНТ)

Примария муниципия Кишинёв опубликовала программу мероприятий по случаю Дня города, отмечаемого завтра, 14 октября.
08.00 – 08.30: возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре;
08.00 – 10.00: литургия в Кафедральном соборе;
10.00 – 11.00: открытие праздника. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1;
11.00 – 18.00: выставка “TEZAUR FOLCLORIC” в сквере Кафедрального собора;
12.00 – 13.00: панорамная экскурсия, Музей истории;
16.00 – 17.30: музыкально-литературное мероприятие “Мой белый город”, парк Штефана чел Маре. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 2;
16.00 – 17.30: музыкально-литературное мероприятие “Пожелание для Кишинева”, пешеходная улица. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1;
16.30 – 18.00: музыкально-литературное мероприятие “Живи, Кишинев!”, сквер Кафедрального собора. Прямая трансляция на Privesc.eu;
17.30 – 19.00: музыкально-литературное мероприятие “Мысли для и о Кишиневе”, парк Штефана чел Маре. Прямая трансляция на Privesc.eu;
17.30 – 19.00: музыкально-литературное мероприятие “Кишинев, мой город”, парк “Валя Морилор”. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1;
19.00 – 20.30: музыкально-литературное мероприятие “Приветствую тебя, Кишинев!”, парк “Алунелул”. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1;
19.00 – 20.30: музыкально-литературное мероприятие “Кишинев – город для молодежи”, парк “Валя Морилор”. Прямая трансляция на Privesc.eu;
19.00 – 20.30: музыкально-литературное мероприятие “О Кишиневе”, парк “Долина роз”. Прямая трансляция на Privesc.eu;
20.00 – 21.30: музыкально-литературное мероприятие “Вечерний Кишинев”, парк “Ла извор”. Прямая трансляция на Privesc.eu;
20.00 – 21.30: музыкально-литературное мероприятие “Кишинев – дом наших сердец”, аллея Мирча чел Батрын. Онлайн-трансляцию будет вести канал Moldova 1.
Праздничные мероприятия пройдут и в секторах столицы:
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