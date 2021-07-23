Обманывали поставщиков: полиция разоблачила масштабную мошенническую схему (ВИДЕО)

Обманывали поставщиков: полиция разоблачила масштабную мошенническую схему (ВИДЕО)

Представители закона пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой наладили мошенническую схему с сельскохозяйственной продукцией. Ущерб от незаконной деятельности превысил 6,7 млн леев.

Члены ОПГ фиктивно заключали контракты с сельхозпроизводителями и обещали произвести выплаты после реализации взятого на продажу товара. Однако обещанное мошенники не выполняли.

В ходе расследования было проведено 17 обысков, задержаны 7 человек и изъято имущество на общую сумму около миллиона леев. Четверо из задержанных обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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