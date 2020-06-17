Обманул на 14 тысяч леев: в столице поймали мошенника (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 30-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в мошенничестве. Мужчину поместили в изолятор на 72 часа. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 21 мая. В полицию обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что разместил в социальной сети объявление о продаже электросамоката, после чего ему написал потенциальный клиент. Встретившись на бульваре Дечебал, клиент объяснил продавцу, что у него сейчас нет всей суммы, чтобы купить самокат, но обещал в скором времени отдать все деньги. В качестве гарантии он отправил ему фотографию своего удостоверения личности. После этого покупатель исчез и перестал отвечать на звонки. Владельцу имущества был нанесён ущерб в размере 14 000 леев.

Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника установили личность подозреваемого и задержали его. На дознании он признал свою вину. Стоит отметить, что мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Задержанному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

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