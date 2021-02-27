Обманул и перепродал машину: задержан сельчанин, обвиняемый в мошенничестве

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Правоохранители задержали 21-летнего жителя села Фрунзе. Молодой человек является одним из подозреваемых в деле о мошенничестве.

Двое мужчин обещали помочь тираспольчанке решить проблему с крупным штрафом. Он был выписан на территории Украины на имя владелицы транспортного средства. Женщина передала мошенникам свой автомобиль Audi А4, документы на него и 500 долларов.

Вскоре мужчины перестали выходить на связь, вопрос со штрафом они так и не решили. Автомобиль был несколько раз обменян, а затем продан, пишет novostipmr.com.

Одного из злоумышленников оперативники задержали, второй подозреваемый ещё в розыске. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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