Обманным путём завладели квартирой: четверо мошенников отправлены на скамью подсудимых

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Прокуратура завершила расследование в отношении четырёх граждан, обвиняемых в получении квартиры стоимостью более 800 000 леев путём введения в заблуждение.

Фигуранты дела – три женщины и мужчина, все жители Кишинёва. Организатор аферы знала потерпевшую, завладела её документами и убедила троих знакомых выступить в качестве свидетелей при написании завещания от имени хозяйки жилья. Таким образом, оно было составлено в пользу главной обвиняемой, ставшей на основании ложных показаний свидетелей собственницей квартиры.

На жильё и банковские счета обвиняемых был наложен арест, организатор мошеннической схемы помещена под домашний арест. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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