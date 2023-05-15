Жительница Тирасполя облила соперницу неизвестной жидкостью. У пострадавшей ожоги

Жительница Тирасполя облила соперницу неизвестной жидкостью. У пострадавшей ожоги

Жительница Тирасполя облила соперницу неизвестной жидкостью. Сама говорит: кипятком, но у пострадавшей остались химические ожоги.

Милиционеры выяснили: причина неприязни – ревность. Сожитель 54-летней обидчицы увлёкся новой пассией и пригласил её в гости. Утром возвращавшуюся со свидания женщину соперница «вознаградила» оплеухой. На следующий день она вылила на разлучницу жидкость из чашки.

Пострадавшая отправилась в больницу. Врачи диагностировали у неё химический ожог надплечья, плеча и лопаточной области, пишет mvdpmr.org.

В инциденте разбираются правоохранители. Тираспольчанке грозит штраф или уголовная ответственность.

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