Облик ремонтируемой улицы Албишоара меняется на глазах: как она выглядит сегодня (ВИДЕО)

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Сегодня генпримар муниципия Ион Чебан вместе с ответственными лицами посетил улицу Албишоара, где проверил ход ее ремонта. По итогам проверки он рассказал, что первый участок, от бульвара Юрия Гагарина до улицы Измаил, будет завершен через неделю. В настоящее время здесь обустраиваются тротуары, а на проезжей части наносится дорожная разметка.

С сегодняшнего дня перекрыт участок улицы от улицы Измаил до улицы Василе Александри. Сейчас там проводятся работы по демонтажу старых бордюров и установке новых, благоустройству тротуаров и снятию использованного асфальта. Также там обустраиваются колодцы для посещения инженерных сетей.

– Меня заверили, что на улице Албишоара укладывается качественный асфальт, соответствующий всем нормам. Более того, на некоторых участках, где специалисты считают это необходимым, с помощью лаборатории проверяется несущая способность дороги. Это показатель прочности дорожной конструкции, выражающийся в способности воспринимать упругую деформацию и снижать ее до прогнозируемых допустимых значений, – рассказал Чебан.

Работы по ремонту улицы Албишоара теперь расширены и на улицу Михай Витязул, где идет замена бордюров и тепловых сетей, а также систем водоснабжения и канализации.

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