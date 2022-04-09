Облик города Вадул-луй-Водэ меняется. Чебан: Мы хотим сделать эту зону еще более привлекательной

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил город Вадул-луй-Водэ и ознакомился с ходом работ, финансируемых из бюджета муниципия.

Градоначальник отметил, что за последние три года в Вадул-луй-Водэ были направлены средства на различные социальные проекты. Это такие работы, как строительство и ремонт тротуаров и улиц, строительство канализационных сетей и коллекторов, проектирование и строительство электрических сетей, модернизация уличного освещения, внешняя теплоизоляция фасада корпуса «В» Теоретического лицея «Штефан Водэ» и многое другое.

Кроме того, в конце апреля состоится открытие пешеходного фонтана с музыкальным шоу и игрой света в сквере у Дома культуры. Этот Дом культуры был перестроен в 2019 году по настоянию Иона Чебана, который являлся тогда председателем фракции ПСРМ в МСК.

– Посредством реализации проектов в пригородах я хочу повысить уровень комфорта их жителей и сделать эту зону более привлекательной для отдыха, в особенности в летнее время. Ежегодно мы выделяем внушительные суммы на развитие пригородов и закупаем новые единицы общественного транспорта. Совместно с пригородами мы реализовали сотни важных проектов и продолжим работать на благо горожан, – заверил генпримар.

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