Обкрадывал родного дядю: вор-рецидивист попался правоохранителям

Обкрадывал родного дядю: вор-рецидивист попался правоохранителям

В милицию обратился 38-летний житель села Станиславка. Мужчина пояснил, что кто-то похозяйничал в его доме и украл денежные сбережения.

Оперативники установили подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый 23-летний родственник заявителя, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, он наведывался к дяде не в первый раз. Через незапертую форточку сельчанин проникал в дом и похищал деньги, которые тратил на выпивку.

Подозреваемый задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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