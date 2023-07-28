Объём произведённой промышленной продукции в 2022 году сократился на 5,1%

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Об этом сообщило Национальное бюро статистики, которое ранее не приводило данные промпроизводства за прошлый год в стоимостном выражении.

Как отмечают в НБС, промышленный сектор экономики в прошлом году в основном определялся деятельностью предприятий обрабатывающей промышленности, на долю которых в 2022 г. пришлось 86,2% от общей стоимости произведенной промышленной продукции. Далее следуют сектор “производство и поставка электрической и тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирование воздуха” – 10,2% от общей стоимости, сектор “водоснабжение; санитария, управление отходами” – 2,1% и “добывающая промышленность” – 1,5%.

Стоимость произведённой продукции в текущих ценах в 2022 г. в обрабатывающей промышленности составила 73 млрд 705,8 млн леев (в 2021 г. – 59 млрд 283 млн леев) или 86,2% от общей стоимости продукции, из них в пищевой промышленности – 29 млрд 605,8 млн леев (в 2021 г. – 20 млрд 208,3 млн леев), что составило 34,6% от общей стоимости продукции. НБС приводит и другие виды экономической деятельности, имеющие значительную долю в стоимости произведённой продукции: производство прочей продукции из нерудных полезных ископаемых – 8,9% (произведена продукция на сумму 7 млрд 623,9 млн. леев); производство напитков – 8% (6 млрд 859,2 млн леев); производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 6,2% (5 млрд 269,1 млн леев); производство резиновых и пластмассовых изделий – 4,1% (3 млрд 505 млн леев); производство текстильных изделий – 3,9% (3 млрд 314,5 млн леев); производство одежды – 3,8% (3 млрд 214,8 млн леев); производство мебели – 3,1% (2 млрд 655,4 млн леев); производство веществ и химических продуктов – 2,9% (2 млрд 500,2 млн леев); производство металлических конструкций и изделий из металла, без учёта машин, оборудования и установок – 2,9% (2 млрд 489,4 млн леев) и др.

Согласно официальной статистике, в 2022 г. промышленная продукция, поставленная на внутренний рынок, составила 64,5% от общего объёма реализованной продукции (в 2021 г. – 66%) и, соответственно, на внешний рынок – 35,5% (в 2021 г. – 34%). Анализ по формам собственности говорит о том, что в 2022 г. наибольшая доля в общем объёме произведённой промышленной продукции приходилась на частные предприятия (48,9% или 41 млрд 831,4 млн леев), за которыми следовали совместные предприятия с иностранными инвестициями (20,4%, или 17 млрд 398,8 млн леев), иностранные предприятия (19,1%, или 16 млрд 300,2 млн леев). Наименьшая доля приходится на предприятия государственной формы собственности (10,5%, или 9 млрд 015,6 млн леев) и смешанной формы собственности (1,1%, или 955,3 млн леев). Анализ отраслевой активности по регионам развития показывает, что промышленная деятельность в 2022 г. была сосредоточена в пропорции 50,7% в мун. Кишинёв, 23,8% – в северном регионе, 18,1% – в центральном регионе, 3,8% – в южном регионе, 3,6% – в АТО Гагаузия. По регионам развития в 2022 г. наибольшая доля продукции, поставляемой на внешний рынок, принадлежит предприятиям, расположенным в АТО Гагаузия – 56,1% и в северном регионе – 48,9%, пишет infomarket.md.

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