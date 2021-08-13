Объём потребления газа вырос в июле на 20% по сравнению с прошлым годом

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Объем потребления природного газа в июле текущего года составил 29,1 миллиона кубометров, что на 20% выше показателей того же периода 2020 года. В то же время, как сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз», по сравнению с июнем 2021 года этот показатель уменьшился на 4,4 млн кубических метров или около 13,2%.

Бытовые потребители, по состоянию на 31 июля 2021 года, погасили 98,5% выставленных в счетах сумм за потребление 2021 года, что на 0,8 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 99,2%, с повышением на 2,3 процентного пункта. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил около 99,7%, с понижением на 0,1 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года.

За отчетный период от сети было отключено 267 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 711,4 тысячи леев. При этом 86 потребителям были выставлены авансовые платежи, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.

По данным АО «Молдовагаз», суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ составил на 31 июля 2021 года 2,672 миллиарда леев и покрывает 99% поставок.

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