Объём потребления газа в Молдове вырос в марте на 48% по сравнению с прошлым годом

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Объем потребления природного газа в марте текущего года составил 163,9 миллиона кубометров, что на 48,5% выше показателей того же периода 2020 года.

В то же время, как сообщает АО «Молдовагаз», по сравнению с февралем 2021 года этот показатель уменьшился на 21,5 миллиона кубических метров или около 11,6%.

Бытовые потребители, по состоянию на 31 марта 2021 года, погасили 94,3% выставленных в счетах сумм по текущему году, что на 4,1% выше показателей того же периода 2020 года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 97,3%, с повышением на 1,7%. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил около 99,6%, со снижением на 0,2% по сравнению с показателями марта 2020 года.

За отчетный период от сети было отключено 505 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 4,623 миллиона леев. При этом 137 потребителям были выставлены авансовые платежи в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.

По данным АО «Молдовагаз», суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ на 31 марта 2021 года составил 1,557 миллиарда леев и покрывает 96,9% поставок.

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