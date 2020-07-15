Объём потребления газа в Молдове вырос в июне на 36% по сравнению с прошлым годом

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Объем потребления природного газа составил в июне текущего года 36,3 миллиона кубометров, что на 36% выше показателей того же периода 2019 года. В то же время, как сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз», по сравнению с маем текущего года этот показатель снизился на 8,2 миллиона кубических метров или примерно на 18%.

Бытовые потребители погасили 96,7% выставленных в счетах сумм, что на 1,1% ниже показателей того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 96,6%, со снижением на 1,1%. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 99,8%, что на 0,1% ниже показателей мая 2019 года.

За отчетный период от сети было отключено 90 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 179 тысяч леев. При этом 65 потребителям были выставлены авансовые платежи в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок.

По данным АО «Молдовагаз», суммарный уровень оплаты за потребленный природный газ составил с начала года 2 485 миллиона леев и покрывает 97,7% поставок.

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