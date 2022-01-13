Объём потребления газа в Молдове вырос в декабре на 54,8%

0

Объём потребления природного газа в декабре 2021 года составил 67,6 миллиона кубометров, увеличившись по сравнению с ноябрём того же года на 54,8%. Об этом сообщили в пресс-службе АО “Молдовагаз”.

По данным ведомства, эти цифры сопоставимы с тем же периодом 2020 года, когда рост составил 53,7%. В случае квартир площадью до 60 квадратных метров потребление выросло на 30,2%, до 90 квадратных метров – на 23,4%, до 110 квадратных метров – на 30,4%. В частных домах со средней площадью в пределах 110 квадратных метров рост потребления природного газа составил 62,7%.

Суммарный уровень финансовых поступлений за газ, потребленный в декабре 2021 года, будет известен после 20 января, когда истекает крайний срок оплаты счетов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.