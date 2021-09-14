Объём потребления газа в Молдове вырос в августе на 7,4% по сравнению с прошлым годом

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Объём потребления природного газа в августе текущего года составил 30,4 млн кубометров, что на 7,4% выше показателей того же периода 2020 года. В то же время, как сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз», по сравнению с июлем 2021 года этот показатель увеличился на 1,3 млн кубических метров или около 4,5%.

Бытовые потребители, по состоянию на 31 августа 2021 года, погасили 98,8% выставленных в счетах сумм за потребление 2021 года, что на 0,8% выше показателей того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 97,7%, с понижением на 0,1%. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил около 99,8%, аналогично показателям августа 2020 года.

За отчётный период от сети было отключено 178 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 206,6 тыс. леев. При этом, 74 потребителям были выставлены авансовые платежи в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потреблённого природного газа.

По данным АО «Молдовагаз», суммарный уровень оплаты за потреблённый природный газ по состоянию на 31 августа 2021 составил 2,745 млн леев и покрывает 99,2% поставок.

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