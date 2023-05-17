Объём импорта в Молдову с января по март вырос на 13,1%

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В январе-марте этого года Молдова импортировала товаров на 2,3 млрд долларов, что на 13,1% больше, чем в эти же месяцы 2022 года. По данным Нацбюро статистики, в топ стран-импортеров входят: Румыния (15,8%), Украина (12,7%), Китай (9,9%), Турция (8,2%), Россия (6,5%) и Германия (6,3%).

Импорт товаров из стран Евросоюза составил 1,1 млрд долларов, и он вырос на 23,2%, чем в январе марте 2022 года. Объем поставок из стран СНГ превысил 324 млн долларов, однако это на 16,7% меньше, чем годом ранее.

Так, замечен прирост импорта из Казахстана (в 10,2 раза), Греции (в 7,4 раза) и Израиля (в 4,2 раза). Также поставки выросли из Турции (+41,8%), Румынии (+32,7%), Китая (+24,62%) и других стран, передает yellowpages.md.

При этом снизился импорт из России (-66,7%), Узбекистана (-57,8%), ОАЭ (-63,7%), Пакистана (-40,5%), Южной Кореи (-20,4%), Беларуси (-21,6%) и т.д.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в этот период вырос импорт электроэнергии (в 12,7 тыс. раз), масличных семян и плодов (в 1,8 раза), топлива (в 1,8 раза), сахара и меда (в 2,1 раза). Увеличились также поставки кофе, чая и какао (+40,6%), автотранспорта (+22,1%), овощей и фруктов (+17,3%), а одежды и аксессуаров (+14%).

В то же время сократился импорт мяса (-38,4%), чугуна и стали (-22,3%), газа (-21,3%), древесины (-23,2%), мебели(-16,9%), пластика (-4,1%) и др.

Большая часть поставок перевозится автомобильным транспортом (72,7% от общего объема импорта). На стационарный транспорт приходится 11% импорта, на морской — 7,9%, на железнодорожный — 5,9% и на воздушный — 1,7%.

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