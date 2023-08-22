Объём денежных переводов в Молдову снизился почти на 20% по сравнению с июлем прошлого года

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Объём денежных переводов в Молдову в июле 2023 года составил $137,8 млн, снизившись на 7,7% по сравнению с июнем и почти на 20% по сравнению с июлем прошлого года. При этом по итогам семи месяцев объём переводов в 2023 и в 2022 годах почти одинаковый — $971,7 млн и $967,5 млн соответственно. По мнению экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, формальное снижение связано с тем, что летом граждане чаще используют неформальный способ передачи денег, о чем свидетельствует и объём валютного предложения, более чем в два раза превышающего объём переводов.

Как объяснил эксперт для Business Pages, данные, которые публикует Национальный банк об объёме денежных переводов, не отражают полной картины с переводами.

– Есть много неформальных способов передачи денег, которые наши граждане, работающие за рубежом, постоянно используют, особенно в летнее время. Например, сами привозят заработанные деньги, передают со знакомыми, кладут на карты иностранных банков, о чем свидетельствует и рост оплаты и снятия наличных с карт иностранных банков в Молдове. Кроме того, появился и другой способ передачи денег — через банковский сервис Revolut, — отметил экономист.

По его мнению, реального спада денежных переводов нет, а дело лишь в смещении их способа передачи с формального на неформальный.

– Стоит обратить внимание на объём чистого предложения валюты в июле со стороны физических лиц — $322 млн, на 9% больше, чем в июне. Это вдвое больше, чем официальный объём денежных переводов. Граждане же взяли откуда-то эту валюту, — подчеркнул Ионицэ.

Примечательно, что за семь месяцев этого года чистое предложение валюты от физических лиц составило $1,6 млрд, что на 54% больше, чем за этот же период 2022 года.

Напомним, что парламент принял в первом чтении поправки в законодательство, обязывающие предъявлять удостоверение личности при обмене валюты.

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