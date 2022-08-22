Объём денежных переводов из-за рубежа в Молдову увеличился

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По данным Национального банка, в июле 2022 года сумма переводов из-за рубежа составила 173,3 млн долларов США. Это на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года переводы граждан Молдовы составили 970,6 млн долларов, что на 4,1% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Больше всего переводов в июле было совершено в евро – 68,6%. Переводы в долларах США составили 31,3%, а в российских рублях – 0,1%, пишет realitatea.md.

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