Объём денежных переводов из-за границы сокращается. Из России они практически прекращены

0

Денежные переводы из Российской Федерации практически прекратились, а прогнозы показывают, что и объём денежных переводов из стран Европейского союза также будет снижаться. В данных условиях этот источник финансирования потребления будет отрицательным по сравнению с предыдущими периодами. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу.

– Денежные переводы из Российской Федерации практически прекратились. Не знаю, возобновятся ли они, и будет ли найден канал перечисления этих денежных переводов, который не подпадёт под международные санкции, – пояснил Армашу.

По его словам, большинство центральных банков крупных экономик твёрдо заявили, что пойдут на более жёсткое ограничение денежно-кредитной политики.

– Это, безусловно, повлияет на экономику этих регионов. Нас особенно интересует европейская зона. Следовательно, мы ожидаем, что как совокупный спрос, так и экономическая активность в этих регионах испытают определенную стагнацию. Это означает, что и оттуда мы можем испытывать давление на денежные переводы. Речь идёт об эволюции денежных переводов в номинальном выражении. Если говорить в реальном выражении, то в ближайшие кварталы уровень денежных переводов будет отрицательным, – уточнил Октавиан Армашу.

Губернатор НБМ сообщил также, что в настоящее время на рынке достаточно запасов свободно конвертируемой валюты – евро и долларов. Объём российских рублей на банковских счетах ограничен, передаёт ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.