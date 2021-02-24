Объявленный в розыск украинец попался на молдавской границе

0

Гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом, был остановлен в пункте пропуска “Джурджулешты-Рени”.

Пограничники проверили документы 52-летнего пассажира автобуса “Одесса-Варна”. Оказалось, что мужчина числился в базе данных Интерпола как разыскиваемый по делу о нелегальной миграции. Гражданина задержали и поместили в изолятор до выяснения обстоятельств.

В другом случаев на выезде из Молдовы пограничники остановили грузовик. Водитель предъявил водительские права, выданные российскими властями. Проверка показала, что документ не соответствует критериям подлинности. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.