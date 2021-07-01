Объявленный в розыск мужчина скрывался полгода: его задержали пограничники

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В Комрате задержали объявленного в розыск Пограничной полицией 66-летнего мужчину.

Согласно материалам дела, с декабря 2020 года гражданин находился в национальном розыске. На него было заведено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

Как выяснилось, уроженец Кагульского района покинул свой родной город и прервал все контакты с родственниками, чтобы его не нашли правоохранители. Задержанного доставили в прокуратуру Вулканешт, расследование продолжается.

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