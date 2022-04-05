Объявленный в розыск мужчина предъявил пограничникам фейковые права

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В пункте пропуска “Атаки” был задержан 42-летний гражданин Азербайджана.

Как выяснилось, иностранец числился в розыске по базе данных Интерпола. Более того, при нём были водительские права, якобы выданные компетентными органами Украины. Проверка документа показала, что он не является подлинным.

Мужчина рассказал, что купил водительское удостоверение за 400 долларов США. Документ был изъят и отправлен на дальнейшую экспертизу.

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