Объявленный в розыск мужчина попался на угоне автомобиля

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Приговорённого к 12 годам лишения свободы мужчину задержали патрульные.

Этой ночью разыскиваемый гражданин угнал машину, припаркованную на одной из улиц Чимишлии. Владелец сообщил о пропаже Nissan в полицию. Вскоре угнанное авто остановили на трассе, водителя проверили на алкоголь. Тест показал 0,67 мг/л в выдыхаемом воздухе.

27-летнего гражданина доставили в инспекторат полиции Чимишлии, где выяснилось, что он находился в розыске за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Разбирательство продолжается.

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