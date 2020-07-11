Объявленные в розыск подростки из Приднестровья нашлись (ВИДЕО)

Объявленные в розыск подростки из Приднестровья нашлись (ВИДЕО)

Тираспольским УВД были объявлены в розыск 14-летний Балабан Андрей и 15-летняя Бурнусуз Ангелина. Вечером 7 июля подростки ушли вдвоём из дома в селе Чобручи, где девочка находилась в гостях у дедушки, и не вернулись.

Днём 10 июля сотрудник Слободзейского РОВД нашёл несовершеннолетних. Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, всё это время они находились в нежилом доме в селе Глиное.

Детей передали родителям. Розыск прекращён.

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