Объявленную в розыск молдаванку задержали в Румынии

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27-летнюю гражданку Молдовы объявили в розыск власти Германии. Она была приговорена к тюремному сроку за кражу.

Женщина пыталась выехать из Молдовы в Румынию. На границе выяснилось, что на её имя выдан ордер на арест за совершённое на территории Германии преступление, передаёт publika.md.

Нарушительницу задержали и передали оперативной группе Службы уголовного розыска Ботошань для принятия необходимых мер.

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