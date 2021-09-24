Объявленную в розыск молдаванку задержали в Румынии

Объявленную в розыск молдаванку задержали в Румынии

27-летнюю гражданку Молдовы объявили в розыск власти Германии. Она была приговорена к тюремному сроку за кражу. 

Женщина пыталась выехать из Молдовы в Румынию. На границе выяснилось, что на её имя выдан ордер на арест за совершённое на территории Германии преступление, передаёт publika.md.

Нарушительницу задержали и передали оперативной группе Службы уголовного розыска Ботошань для принятия необходимых мер.

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