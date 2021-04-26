Объявленную в розыск молдаванку задержали в Италии

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Женщина подозревается в торговле людьми.

По данным Генерального инспектората полиции, 27-летнюю жительницу села Петрешть Унгенского района задержали сотрудники Интерпола в Италии, после чего экстрадировали в Молдову. Женщина была объявлена в розыск в 2020 году после того, как суд выдал ордер на её 30-дневный арест по делу о торговле людьми.

Женщину поместили в изолятор Инспектората полиции Унген. Ей грозит тюремный срок.

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