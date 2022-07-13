Объявленного в розыск жителя Дубоссар нашли мёртвым

Объявленного в розыск жителя Дубоссар нашли мёртвым

Житель села Маловата Дубоссарского района пропал 9 июля. Минувшей ночью его бездыханное тело нашли на берегу Днестра.

Полицию вызвал 36-летний мужчина, который сообщил, что на берегу Днестра вблизи села Новая Маловата найден труп. На место прибыли правоохранители и судмедэксперт, передаёт deschide.md.

Правоохранители установили, что речь идёт о 53-летнем мужчине, который несколько дней назад был объявлен в розыск. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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