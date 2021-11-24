Объявленного в розыск украинца задержали спустя 4 года: он нанёс ущерб молдавской компании более чем на 100 тысяч леев

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В Молдове задержали 35-летнего гражданина Украины, который четыре года скрывался от правосудия.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, гражданин Украины был объявлен в розыск по подозрению в информационном мошенничестве и нарушении правил безопасности информационной системы, совершённых на территории РМ. Правоохранителями было установлено, что в конце мая и начале июня 2016 года подозреваемый в сговоре с другими лицами незаконно получил доступ к сетям и услугам электронных коммуникаций частной компании, в результате чего нанёс ущерб в размере 140 тысяч леев.

Подозреваемый был задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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