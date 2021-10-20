Объявленного в розыск молдаванина задержали на границе

Объявленного в розыск молдаванина задержали на границе

Объявленный в розыск австрийскими властями молдаванин был задержан сегодня на КПП “Албица”.

Согласно полученным данным, 45-летний гражданин Молдовы находился в розыске по подозрению в совершении серии грабежей. Мужчина попытался пересечь румынскую границу, однако при проверке документов правоохранители обнаружили, что путешественник объявлен в международный розыск.

Гражданина Молдовы задержали. Обстоятельства инцидента выясняются.

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