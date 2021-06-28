Объявленного в розыск молдаванина поймали на границе

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Гражданин Молдовы использовал поддельные документы, чтобы избежать наказания за совершённые им преступления. Подозреваемого задержали на КПП “Леушень”, когда он возвращался из Италии.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, 28-летний молдаванин был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе мошенничестве, краже, грабеже, фальсификации документов и т.д. Два месяца мужчину не могли найти, так как он использовал поддельные документы как в Молдове, так и за границей.

Накануне его задержали на КПП “Леушень”. Во время проверки он предъявил поддельные удостоверение личности и болгарские водительские права. Нарушителя передали сотрудникам инспектората полиции сектора Ботаника.

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