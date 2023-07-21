Объявленного в розыск юношу нашли мёртвым в лесу 

19-летний житель села Улму Яловенского района ушел из дома 11 июля, полиция объявила его в розыск. Сегодня парня нашли мертвым в местном лесу.
Труп молодого человека нашел лесничий. Он и позвонил в службу 112. На место прибыли оперативники.
По данным полиции, речь идет о самоубийстве. Точная причина смерти будет установлена в результате экспертизы.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Sorry, comments are closed for this post.