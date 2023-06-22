Объявленного в розыск гражданина Израиля задержали в Молдове

Объявленного в розыск гражданина Израиля задержали в Молдове

В Республике Молдова задержали 46-летнего гражданина Израиля, объявленного в международный розыск.

По данным полиции, мужчина был объявлен в международный розыск по подозрению в контрабанде стероидов и других анаболических веществ, а также мошенничестве. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Иностранец был задержан на КПП Леова-Бумбэта, когда пытался пересечь границу и попасть в Румынию.

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