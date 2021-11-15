Объявленного в международный розыск молдаванина задержали в Румынии

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Гражданина Молдовы, объявленного в розыск властями Греции, задержали при пересечении румынской границы.



Инцидент произошёл в минувшие выходные на КПП “Оанча”. Пограничный контроль проходил 37-летний гражданин Молдовы. В ходе проверки пограничники выяснили, что мужчина был объявлен в розыск властями Греции за совершение экономических преступлений, передаёт echipa.md.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о его дальнейшей экстрадиции.

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