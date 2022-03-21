Объявлен тендер на установку игровых площадок в 50 дворах Кишинёва

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В 50 дворах во всех секторах столицы будет установлено новое игровое оборудование. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства инициировало тендер на его закупку.

– Вместо старого оборудования советского периода будут установлены новые игровые комплексы, частью которых являются горки, качели, фигурки на винтовой пружине. После этого игровые площадки будут огорожены. Места были выбраны в соответствии с требованиями жильцов и претур секторов, – уточнил глава отдела ГУЖКХБ Василе Ефрос.

Заявки на участие в аукционе могут быть поданы с 28 марта по 7 апреля. 20 апреля будут объявлены победители конкурса.

Работы по благоустройству игровых площадок начнутся в начале июня и завершатся в конце сентября. Для этого в муниципальном бюджете предусмотрено 10 млн леев, пишет ipn.md.

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