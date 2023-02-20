Объявлен приём заявок на участие в муниципальном молодёжном театральном фестивале OSTENDE

Объявлен приём заявок на участие в муниципальном молодёжном театральном фестивале OSTENDE

Примария Кишинёва объявила о начале приёма заявок на участие в 7-м муниципальном молодёжном театральном фестивале OSTENDE.

Желающие могут зарегистрироваться для участия в фестивале в составе труппы или индивидуально. Те, кто подадут индивидуальную заявку, будут зачислены в труппу.

Условия участия: состав труппы – до 20 человек; продолжительность театрального представления: 15-30 минут; выступления могут быть на молдавском, русском, английском, французском языках; участники предоставляют собственный реквизит.

Отметим, что организаторы проведут предварительный отбор, поэтому участников просят прислать 3-7-минутное видео представления на свой выбор. Отправить видеоматериалы можно по адресу: centru.chisinau@gmail.com.

Период регистрации – с 11 февраля по 1 марта, необходимо заполнить форму: https://forms.gle/6wu3AU7AFqu4nz7M7.

В рамках фестиваля OSTENDE будут предоставлены следующие премии:

I место – 10 000 леев; 
II место – 5 000 леев; 
III место – 3 000 леев; 
Лучшая женская роль – 1000 леев; 
Лучшая мужская роль – 1000 леев.

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