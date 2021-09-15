Объявлен национальный конкурс «Молодёжная столица-2022»

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Министерство образования и исследований объявило конкурс на отбор населённого пункта, который будет иметь статус «Молодёжная столица 2022 года».

Конкурс предполагает выбор населённого пункта, в котором в течение года органы центрального и местного публичного управления, некоммерческие организации, международные организации и гражданское общество будут проводить мероприятия по поддержке молодёжи, пишет moldpres.md.

Программа может распространяться на органы местного публичного управления первого уровня, в том числе созданные в АТО Гагаузия, и органы местного публичного управления второго уровня, созданные на территории муниципального образования, за исключением муниципия Кишинёв и органов местного публичного управления, которые в течение последних 3 лет удерживали звание «Молодёжная столица».

Заявку для регистрации на конкурс можно отправить до 2 ноября на адрес электронной почты capitala.tineretului@mec.gov.md.

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