Объявлен конкурс на замещение должности главы Управления по защите прав ребенка

Объявлен конкурс на замещение должности главы Управления по защите прав ребенка

В примарии Кишинева начинается проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Так, он рассказал, что первый конкурс объявляется на должность главы муниципального Управления по защите прав ребенка. Крайний срок подачи документов для участия – 24 июня включительно. Более подробную информацию можно найти на сайте chisinau.md.

Мы открыты для всех желающих, и мы ждем прихода на должности профессионалов, которые знают, что нужно сделать, чтобы решить проблемы столичных детей, оставшихся без попечения родителей. В дальнейшем будет организовано несколько конкурсов на замещение вакантных государственных должностей, – уточнил Чебан.

Конкурсы будут проходить прозрачно и в соответствии с действующим законодательством.

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